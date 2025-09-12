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Ya desde ayer se escuchan nombres para ser el nuevo entrenador de la Vinotinto luego de la salida de Fernando Batista. Venezuela quedó fuera de la clasificación del Mundial 2026 a pesar de estar por meses en el puesto de repechaje.

Pero Juan Arango declaró que Oswaldo Vizcarrondo, quien fuera uno de los jugadores del combinado nacional sería una buena opción para dirigir a la selección. Recordemos que “Vizca” ya dio su primer paso mundialista.

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Dirigiendo a la selección sub 17 los guió al Mundial de esa categoría, y Arango dice que cumple con lo pedido para dirigir a la absoluta nacional. Ayer también el profesor Richard Páez quien ya dirigió al combinado se ofreció para tomar las riendas de la «Selección Venezolana».

Nuevo entrenador de la Vinotinto

«Oswaldo ha hecho un gran trabajo. Metió a la sub-17 en un mundial, mostrando un buen fútbol, mostrando un orden de juego increíble y lo puede hacer en la mayor. Creo que si lo escogen a él sería grandioso», dijo Arango al diario Meridiano.

Arango recordó que está también César Farias como Rafael Dudamel que son buenas opciones para tomar la Vinotinto de mayores. Hasta ahora han sonado otros nombres de extranjeros pero se espera que la FVF ya empiece a ver entre tantos candidatos.

«También está Farías, creo que también puede estar Dudamel otra vez, por ahí vi…pero si es Vizcarrondo, jugó conmigo y sé de las capacidades de él y lo ha demostrado en la sub-17. Si está con la mayor lo va a seguir demostrando», comentó.

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