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El Complejo Bicentenario de Naguanagua, en el estado Carabobo, se convertirá en el epicentro del talento emergente de la esgrima nacional con la celebración de la Segunda Prueba Nacional 2025, que se disputará del 12 al 14 de septiembre en la Sala de Armas «Mirian Santini de Agreda».

Este evento reunirá a atletas de las categorías mini, infantil, precadete y máster, quienes buscarán sumar puntos clave en el ranking nacional de la disciplina, para consolidar su posición rumbo a futuras competencias internacionales.

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En la categoría precadete de espada femenina de la Segunda Prueba Nacional, destaca la participación de la capitalina Tatiana León, actual tercera del ranking nacional, quien se medirá ante las bolivarenses Claudia Martínez y María Mora. En el masculino, Diego Palma y Josué Agelvis, también de Caracas, buscarán avanzar en sus respectivas llaves.

Por el infantil B, se espera una participación cercana a los 30 tiradores. Entre ellos sobresale la hija del campeón olímpico Rubén Limardo, Gaby Limardo, quien representará a Bolívar en espada femenina, junto a la aragüeña Anguelique Álvarez. En florete masculino, competirán el falconiano Gabriel Torrealba e Isaac Figueredo.

Los más pequeños competirán en formato mixto, con el sable como arma predominante: 11 de los 12 participantes provienen de Caracas. La Segunda Prueba Nacional también contará con acción en espada, mientras que el florete se extiende entre representantes de Falcón, Aragua y Barinas, para mostrar la diversidad regional del semillero venezolano.

El sábado 13 de septiembre será el turno de los más experimentados en la categoría máster de espada, con figuras como Elena Gómez, Marianela Sequera, Nohelvis Palma, Lewis Carrasquero y Fernando Falcón en representación de Caracas. Por Bolívar, José Gómez buscará subir al podio y dejar en alto el nombre de su estado en la Segunda Prueba Nacional 205.

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