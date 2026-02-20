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Seis personas fallecidas por tomar licor adulterado en Maturín, el hecho ocurrió en el sector Viento Colao. Desde el pasado jueves 12 de febrero se han reportado varios fallecimientos luego de ingerir la bebida de dudosa procedencia, dijo el medio El Oriental de Monagas.

Las personas se habían reunido el pasado jueves para una tarde de tragos y conversaciones, pero todo terminó en tragedia. Hasta ahora indican dos versiones del caso, una de ellas es de un hombre vestido de blanco que llegó al sector y les ofreció unos tragos.

Nadie conocía al sujeto y comenzaron a compartir con él. La otra versión destaca que el licor fue comprado en una de las licorerías del sector. El caso ya está siendo investigado por funcionarios del CICPC, en la capital de Monagas.

Luego de tomar la bebida alcohólica color claro, estos fueron sintiendo fuertes dolores abdominales. Además de mareos, dificultades visuales severas, ceguera parcial o total, como dificultades para respirar.

Seis personas fallecidas por tomar licor adulterado en Maturín

La mayoría de los afectados fueron llevados al Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar donde fallecieron. Entre las victimas figuras personas de 71, 51, y 31 años de edad, los cuales han fallecido entre el jueves y el lunes de esta semana.

Los fallecidos son: Orlando Zamora (72 años): Primera víctima, falleció el sábado 14 de febrero al mediodía. Onassi Cortez (51 años): Falleció la tarde del mismo sábado. Darwin Cordero (32 años): Ingresó al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar y falleció la madrugada del lunes 16.

Alexis Bastardo, un discapacitado que fue hallado sin vida en su residencia el lunes por la noche. Un ciudadano en situación de calle identificado preliminarmente como «El Caracas» o «Méndez», cuyo cuerpo fue hallado en las adyacencias del hospital universitario.

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Y Fernando Velásquez (conocido como «El Gordo»): Falleció la tarde del jueves 19 de febrero. Las comisiones de la policía científica se encuentran en averiguaciones de este caso que ha conmocionado al oriente del país.

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