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A través de un procedimiento realizado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron detenidas seis personas, tres mujeres y tres hombres, que trasladaban 32 panelas de marihuana y dos de cocaína en cuatro cuñetes de pintura.

Por medio de la información que suministró en las redes sociales, la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) 31 Apure, se conoció que el operativo se registró en el Punto de Atención al Ciudadano El Nazareno, ubicado en el municipio Achaguas del estado Apure, donde fueron detenidos dos hombres que transportaban 32 panelas de marihuana que sumaron 17 kilos 225 gramos; las cuales estaban ocultas en el interior de los cuñetes.

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Igualmente a las seis personas que transportaban las panelas de droga también les fue incautado dos envoltorios de cocaína que pesaron en total 1 kilo 50 gramos.

Los detenidos en este procedimiento fueron identificados como Nilda Crisálida Rojas, María Alejandrina Rodríguez Hernández, Yusmar Andreina Solano Pérez, Willian José Pérez Solano, Freddy Leonardo Rivero y Víctor Antonio Braca Díaz.

Los efectivos castrenses informaron, que la incautación de la droga se realizó «en el marco de los ejercicios de Operación Independencia 200, Resistencia Activa y Defensa Permanente’’, los cuales fueron activados la madrugada del jueves.

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