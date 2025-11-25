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Seis sujetos cayeron en Aragua en el sector conocido como Fundacoropo ayer lunes 24 de noviembre de 2025, en una intervención legal que empezó en horas de la mañana; y culminó en horas de la tarde. Hasta ahora se supo que dicha intervención era para desarticular a los grupos delictivos.

Comisiones mixtas de seguridad llegaron al municipio Francisco Linares Alcántara en el sector de Santa Rita. Los grupos delictivos mantenían viviendas improvisadas en el lugar conocido como “Las Letras”.

Seis sujetos cayeron en Aragua en una intervención legal

En el intercambio de disparos hubo un uniformado herido de bala, este quedó identificado como Wilfredo Rangel, de la Policía de Aragua, dijeron fuentes extraoficiales. En la intervención estuvieron funcionarios de la PNB, Policía de Aragua, entre otros.

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Cerca de las dos de la tarde las comisiones tenían controlada toda la zona, los fallecidos fueron llevados a la Morgue de Caña de Azúcar, al norte de Maracay. En el trabajo de seguridad desplegado estuvieron cerca de 100 funcionarios.

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