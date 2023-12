Compartir

La cantante y actriz, Selena Gomez comparte las fotos más románticas con su nueva pareja Benny Blanco. A principios de diciembre saltó la noticia de que Selena Gómez ya no estaba soltera y había reavivado su vida con el cantante y productor Benny Blanco.

Para sorpresa de todos, la actriz de “Solo un asesinato en el edificio” confirmó con el “relato” de las dos fotos que sí, está muy feliz con su nueva pareja, incluso saliendo a defenderlo de las críticas, afirmando.

“Él es todavía mejor que nadie con quien haya estado antes”.

Una reacción contundente con la que daba por zanjado el tema y con la que admitía que no le importan en absoluto las opiniones de los demás. Ahora, más de dos semanas después, hemos comprobado gracias a las nuevas fotos que ha dejado Selena Gomez en su Instagram, que esta nueva relación tiene un futuro prometedor y quién sabe si terminarán por comprometerse el año que viene.

De momento, lo que sí han hecho ha sido disfrutar de una cita de lo más divertida. Los dos se han ido hasta una exposición de arte para, además de llenarse de cultura, pasar un buen rato haciéndose ‘selfies’ juntos.

En una sala llena de un sinfín de espejos que crean una ilusión óptica, es donde Selena Gomez y su nuevo novio, Benny Blanco, han posado muy cariñosos para hacerse unas fotos que guardarán como recuerdo muy bonito.

Pero la actriz y cantante no sólo nos ha dejado ver esta instantánea, porque también ha compartido con sus seguidores una imagen de su pareja admirando esta sala de la exposición.

Este nuevo romance supone un gran año para Selena Gomez, ya que su marca de belleza Rare Beauty continúa experimentando un gran éxito y Disney lanza la serie There’s Only Murder in the Building, Only Murder, que ha sido una de las mayores alegrías de su carrera y su nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Televisión en Musical o Comedia.

