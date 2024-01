Compartir

¿Selena Gomez se retira de la industria musical? Ella dice que le queda un último álbum, anunció en enero de 2024 que podría retirarse de la industria musical para centrarse en su carrera como actriz.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre dejar la industria musical?

Selena habló sobre su carrera futura y sus planes musicales, admitiendo que ha considerado dejar su música en un segundo plano mientras aparece en el podcast “SmartLess” con los presentadores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en enero de 2024.

“Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero probablemente elegiría actuar”, dijo la estrella de Only Murders in the Building a los presentadores.

¿Selena Gómez quiere actuar?

Selena, que debutó en las pantallas de televisión a la edad de 10 años en 2002 en el programa Barney and Friends, también añadió que la música nunca fue el objetivo final de su carrera.

“Comencé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido”, continuó el cantante de “Come and Get It”.

“Pero estaba haciendo Wizards of Waverly Place al mismo tiempo y lo encontré realmente divertido. Así que seguí adelante, pero cuanto mayor me hago, más me siento como… me gustaría encontrar algo con lo que asentarme”.

Luego, Selena agregó: “Quería ser actriz, nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese pasatiempo se convirtió en otra cosa. No creo que sea la mejor cantante, pero sí sé cómo hacerlo”. contar historias y me encanta poder hacer canciones”.

Selena Gomez ha luchado con problemas de salud

Cuando Jason, Sean y Will señalaron que Selena podría trabajar en ambas carreras, ella respondió: “Tienes razón, pero voy a querer relajarme porque estoy cansado”.

La cantante de “Love You Like a Love Song” también señaló el efecto que su riguroso horario de trabajo tuvo en su salud a lo largo de los años.

