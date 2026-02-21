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Con motivo de la celebración del 332° aniversario de Guacara, más de 300 árboles fueron sembrados en diversos puntos de la parroquia Yagua, actividad organizada en el marco de la Misión Árbol, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern) y la Alcaldía de Guacara.

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, señaló que esta iniciativa tuvo como objetivo la recuperación de las áreas degradadas en esta municipalidad, lo que permitirá conservar estos espacios para el disfrute de la población a corto, mediano y largo plazo.

«Nos sentimos muy felices de realizar la siembra de 332 árboles por los 332 años que cumple Guacara, por lo que damos un hermoso regalo a este municipio con una obra social para el cuidado del ambiente», expresó.

Asimismo, destacó la participación conjunta de diversas autoridades regionales y municipales junto con la empresa privada y el Poder Popular para llevar a cabo esta obra que ayuda a generar un pensamiento ecosocialista en la sociedad, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde del municipio Guacara, Johan Castañeda.

Delgado también precisó que con esta actividad, se cristaliza una de las metas establecidas en materia ecosocialista, como la de Carabobo un estado sustentable y sostenible en el tiempo.

«Estas jornadas se están haciendo en todo el municipio Guacara, recuperando nuestros espacios con plantas ornamentales, medicinales, forestales y frutales, y no solo estamos desplegados aquí, sino en cada uno de los pulmones vegetales que poseen los 14 municipios carabobeños», dijo.

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