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Con 52 votos a favor y 47 en contra, El Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución destinada a limitar el poder del presidente Donald Trump para ordenar nuevas operaciones militares en territorio venezolano.

La Cámara Alta determinó que cualquier acción bélica futura deberá contar obligatoriamente con la autorización previa del Congreso.

La iniciativa, impulsada por un bloque bipartidista encabezado por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, surge como respuesta al reciente secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

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La decisión de avanzar con la medida sobre poderes de guerra se da en medio de las fallidas súplicas de los líderes republicanos para detenerla y mantener la autoridad de Trump sobre estas decisiones.

El año pasado, fueron bloqueados por los republicanos otros dos intentos previos de avanzar con resoluciones similares en el Senado, recoge Reuters. Esto mientras el gobierno de Trump intensificaba la presión militar sobre Venezuela, con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe.

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