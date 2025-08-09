Compartir

El senador Miguel Uribe Turbay sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central y regresó a condición crítica; dijo el parte médico de hoy en la clínica de Bogotá donde se encuentra recluido.

La hemorragia requirió nuevamente que se hicieran los procedimientos de emergencia los cuales lograron estabilizarlo de manera temporal. Hasta ahora la situación con el político colombiano que sufrió un atentado en julio pasado sigue complicada.

«El senador Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución», dijo la Clínica Fundación Santa Fe; en la capital neogranadina.

Recordemos que el atentado al senador se ejecutó por un menor el pasado 7 de junio del presente año. Ese sábado el político estaba hablando con las personas en un acto público cuando recibió el disparo en la cabeza.

El centro clínico reiteró el cuadro de salud del político, «Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado». Como habían señalado anteriormente, las actualizaciones sobre su estado «se emitirán según la relevancia de la evolución».

Esta semana se cumplieron dos meses del atentado que sufrió, a la par siguen las investigaciones del caso en manos de las autoridades de ese país. Con varias personas detenidas.

