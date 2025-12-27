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Señalada de trata de personas pagará esta pena en Aragua

By Danny Valdiviezo
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Trata de personas en Aragua
Adriannis Rondón fue condenada por el delito de trata de personas. Foto: Ministerio Público.

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Danny Valdiviezo
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Una persona señalada de trata de personas pagará una pena de más de 25 años en el estado Aragua. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab hoy sábado 27 de diciembre de 2025.

Trata de personas en Aragua

Dijo el Fiscal Saab que el Ministerio Público del estado Aragua logró una sentencia condenatoria a 27 años y 6 meses de prisión, en contra de Adriannis Rondón. Por el delito de trata de personas

Con el Agravante de la Lopnna, dicha persona captaba adolescentes para prostituirlas.

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