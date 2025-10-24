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Los señalados de manipular el precio del dólar fueron capturados por las autoridades. El Grupo Organizado de Operaciones Estratégicas (GOES) dio a conocer la información. Estas personas presuntamente manipulaban la subasta cambiaria del BCV.

Hasta ahora las personas implicadas en el caso son José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera Aristimuño, los cuales están a la orden del Ministerio Público. Estos utilizaban un software a través de la plataforma Binance.

Señalados de manipular el precio del dólar fueron capturados

Estos tenían como objetivo era obtener ganancias, pero a costa de golpear directamente el valor de la moneda nacional, el bolívar. Quedaron incautados una laptop que contenía el programa malicioso, además de teléfonos iPhone y otros equipos electrónicos utilizados para captar usuarios.

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