El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó este viernes 2 de enero que recaudó 226 millardos 245 millones 895 mil 246 bolívares durante el mes de diciembre de 2025, lo que representa un incremento respecto a noviembre, cuando se alcanzaron 194 millardos 453 millones 543 mil 615 bolívares.
A través de sus redes sociales, el organismo detalló que los ingresos provinieron principalmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 105 millardos 776 millones 194 mil 111 bolívares, y del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), con 30 millardos 150 millones 497 mil 942 bolívares.
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El SENIAT destacó que estas cifras reflejan el compromiso de los contribuyentes con la cultura tributaria y la intención del Gobierno de continuar fortaleciendo la recaudación para destinar recursos al bienestar social.
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