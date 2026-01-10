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Seniat garantiza normalidad operativa en entes aduaneros del país

By Redacción Noticias24Carabobo
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Seniat garantiza normalidad operativa

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que la operatividad de los entes aduaneros en todo el territorio nacional se mantiene con total normalidad, en cumplimiento de su misión de resguardo económico y servicio a la Patria.

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el organismo detalló que autoridades del Seniat realizaron un recorrido exhaustivo por la Aduana Aérea Principal de Maiquetía y su subalterna, ubicada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con el objetivo de verificar directamente el funcionamiento de las operaciones y sostener un encuentro con el personal aduanero.

 

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“Con el firme propósito de garantizar la operatividad de nuestros entes aduaneros, conversar con sus valientes servidores públicos y constatar que las operaciones se desarrollarán con total normalidad al servicio de la Patria”, señaló la publicación.

El Seniat reiteró su compromiso con la eficiencia, la transparencia y la continuidad operativa de los servicios aduaneros, fundamentales para el desarrollo económico del país y la protección de su soberanía fiscal.

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SourceGlobovisión
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