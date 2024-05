Este sábado 4 de mayo “La Reina del Pop” Madonna, desató controversia y admiración, con un show cargado de sensualidad y con más de 2 millones de asistentes en Río de Janeiro.

El evento ocurrió en la playa de Copacabana, Brasil y forma parte de su gira internacional “The Celebration Tour” que conmemora 40 años de carrera musical.

Medios locales afirman que desde principios de semana llegaron personas a la playa para ver bailar y cantar a la cantante, en un show que para muchos fue “obsceno”. Mientras que el sitio web de la cantante calificó el espectáculo como el más grande en sus cuatro décadas de carrera.

A look at the crowd for Madonna’s concert at Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil. More than two million people are expected to attend.pic.twitter.com/NLItSGOTu9

