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Sentenciado por delitos de violencia sexual y actos lascivos en Aragua

By Redacción Carabobo
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Delitos de violencia y actos lascivos en Aragua

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Fue sentenciado por delitos de violencia y actos lascivos en Aragua, Alfredo Vela, quién recibió una condena de 20 años y 6 meses de prisión. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Indicó el Fiscal Saab que el Ministerio Público de Aragua logró la sentencia por los delitos de violencia sexual agravada continuada y actos lascivos agravados contra dos menores de edad. El sujeto perpetró los hechos en el sector Las Tablitas del municipio Santiago Mariño.

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Delitos de violencia y actos lascivos en Aragua

Donde abusó de las niñas A.F y M.F de 14 y 11 años de edad, dejándole graves secuelas a las mencionadas menores. El delito ha sido uno de los más sonados en esa zona de la entidad aragüeña.

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SourceTarek William Saab/Ministerio Público
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