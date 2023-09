Compartir

El “smishing”, es un tipo de fraude en el que los ciberdelincuentes envían mensajes de texto, o SMS falsos, con el objetivo de engañar a las víctimas para que proporcionen información personal o financiera.

Este tipo de estafa está en auge, y los delincuentes están utilizando cada vez más técnicas sofisticadas para engañar a sus víctimas.

Cómo reconocer un mensaje de “smishing”

Hay algunas señales que pueden ayudarte a reconocer un mensaje de “smishing”:

El mensaje está mal escrito o tiene faltas de ortografía.

El mensaje pide información personal o financiera, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos de cuentas bancarias.

El mensaje contiene un enlace a un sitio web que no es familiar para ti.

El mensaje te pide que realices una acción urgente, como confirmar una transacción o actualizar tu información de cuenta.

Cómo protegerte del “smishing” por SMS

No respondas a los mensajes de texto de remitentes desconocidos.

Evita hacer clic en enlaces en mensajes de texto de remitentes desconocidos.

Revisa las URL de los enlaces antes de hacer clic en ellos.

No proporciones información personal o financiera a través de mensajes de texto.

Mantén actualizados tus softwares y aplicaciones antivirus.

¿Qué hacer si recibes un mensaje de “smishing”?

Si recibes un mensaje de “smishing”, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. No hagas clic en el enlace, no respondas al mensaje y no proporciones ninguna información personal o financiera.

También puedes denunciar el mensaje a la entidad a la que supuestamente pertenece. Además, aquí tienes algunos consejos adicionales para protegerte del “smishing”:

Activa la autenticación en dos pasos en tus cuentas bancarias y otros servicios en línea.

Utiliza una contraseña segura para tu teléfono móvil.

Instala una aplicación antivirus en tu teléfono móvil.

