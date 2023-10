Compartir

Septiembre de 2023 fue otro mes de accidentes de tránsito en el estado Carabobo. La última semana hubo varios fallecidos como además se observaron colisiones, siniestros viales en moto y vehículos incendiados.

La semana pasada, en Puerto Cabello hubo un joven de 23 años muerto mientras en la ARC frente al centro comercial Metrópolis dejó mucho dolor la joven que murió en un choque. Esto sumado a los altos números de accidentes con motorizados.

Los accidentes en la Autopista del Este, esta arteria vial fue una de las más sonadas en el noveno mes del año. Hubo accidentes desde la primera semana, en los días de semana antes del mediodía se reportaron accidentes.

Como también en horas de la noche se reportaron varios accidentes, hubo saldo de fallecidos en esta vía que une a la zona norte con el Distribuidor San Blas. La Autopista Sur o Valencia Campo Carabobo también registró accidentes.

Septiembre de 2023 y los llamados de atención a los conductores

Se siguen haciendo el llamado a los conductores a no manejar en estado de ebriedad. Como a no utilizar el celular mientras estamos frente al volante. No excederse en las velocidades permitidas.

A los motorizados portar siempre la vestimenta adecuada para andar en moto como a cargar siempre el casco indicado por el INTT. No excederse en el número de pasajeros permitidos el cual es uno.

Esperemos que en el mes de octubre dicha tasa de accidentes baje considerablemente. Hacemos el llamado a manejar con responsabilidad en las vías del estado Carabobo como de todo el país.

La tarea es de todos conducir como debe ser diariamente, cumpliendo con las normas de seguridad vial.

