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Una septuagenaria falleció al caer en un pozo séptico en el estado Portuguesa. El hecho ocurrió la madrugada de ayer jueves 3 de diciembre. La mujer sufría de Alzheimer y murió debido a las múltiples lesiones que tuvo.

Prisca del Carmen González de Alvarado cayó en el pozo a las cuatro de la madrugada. La mujer estaba residenciada en el sector La Laguna en la parroquia La Estación al lugar se presentaron bomberos como equipos de rescate.

Septuagenaria falleció al caer en un pozo séptico en Portuguesa

La mujer fue trasladada hasta el Hospital de Ospino donde falleció. González sufrió un shock hipovolémico por el traumatismo torácico cerrado. Según lo explicado por los forenses de dicho centro de salud.

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