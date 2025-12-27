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Una septuagenaria fue sentenciada por incendiar la vivienda de unos venezolanos en Estados Unidos. Ana Hernández tendrá que pagar dos años y nueve meses de prisión en Chicago, Illinois.

La mujer admitió que el 16 de marzo de 2024 al enterarse que sus vecinos eran venezolanos planeó atacar con fuego la vivienda. Es por ello que armó un cóctel molotov y los lanzó a la casa. El objetivo de Hernández era causar un caos con el fin de cansarlos para que se fueran.

Pero no le salió bien lo que planeó, la casa sufrió quemaduras pero fue hallada culpable del delito de odio. Los venezolanos tenían un pequeño porche de madera en la vivienda que habían alquilado.

Septuagenaria fue sentenciada por incendiar la vivienda de unos venezolanos en Estados Unidos

El cóctel molotov causó un incendio, la mujer admitió el ataque como el haber dejado notas de odio sobre el vehículo de los inquilinos. La mujer le molestaba tener a venezolanos como vecinos.

La fiscalía estadounidense presentó duras pruebas contra la mujer por el xenófobo ataque. Señalando que la dama solo quería interferir en los derechos de la vivienda de las personas de nacionalidad venezolana.

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La sentencia dictada por el tribunal de distrito busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante crímenes motivados por el odio y la discriminación racial en la comunidad.

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