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Una septuagenaria murió al ser atacada por una jauría de perros en Miami. La dama de 71 años salió a la calle cuando iba a su trabajo y fue atacada por los canes, esta quedó identificada como Doreen Broadbelt.

Los animales comenzaron a morderla en repetidas oportunidades, Broadbelt trabajaba en un supermercado cuando falleció tras el ataque canino. Enseguida llamaron a 911 para ser atendida.

Esta fue encontrada con múltiples heridas en el cuerpo, en la calle 196 con 14 en Court. Fue llevada a un hospital donde ingresó sin signos vitales, el ataque fue considerado como “brutal” por parte de los habitantes de Court.

La familia de la dama, en especial sus hijas lamentaron lo ocurrido, estas dijeron estar consternadas por el hecho con los perros. “Pienso en que nadie vio nada, ella estuvo ahí tirada tres horas y ¿nadie la vio?”, lamentó Shelley Ann Williams, hija de la dama a los medios.

Septuagenaria murió al ser atacada por una jauría de perros

Los vecinos indicaron que los perros los sueltan luego de las seis de la mañana, ya se había avisado a las autoridades que estos podían atacar a una persona. Broadbelt era conocida por ser una vecina muy social.

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“Le encantaba ayudar a la gente. Era una persona sociable”, expresó el esposo de la mujer. Las autoridades revisarán registros fílmicos en las cámaras de video, para buscar a los perros y los dueños deben pagar por el hecho.

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