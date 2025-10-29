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Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Guanipa, arrestaron a un hombre de 72 años, señalado por el delito de abuso contra un joven con discapacidad en Anzoátegui.

El procedimiento se realizó en las últimas horas en la calle Los Cedros del sector Los Olivos, luego que un habitante de la comunidad alertara a las autoridades sobre una situación inusual ocurrida en una vivienda donde residen dos jóvenes de 18 y 22 años con condición y discapacidad motora, que viven solos y que son cuidados por los vecinos.

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Trascendió que el vecino ingresó al lugar y sorprendió al hombre identificado como José Candelario González, alias «el viejo», cometiendo el acto delictivo contra una de los dos jóvenes.

El presunto agresor emprendió la huida, sin embargo, gracias al rápido accionar policial, fue identificado y detenido horas más tarde.

Tras conocerse el lamentable hecho, el alcalde del municipio Guanipa, Pedro Martínez, ordenó activar de manera inmediata un equipo multidisciplinario para brindar atención integral a las víctimas.

Presunto abuso a un joven con discapacidad en Anzoátegui

En este sentido, la directora de Gestión Ciudadana, Yorlina Marcano, junto a su equipo, ofreció acompañamiento psicosocial, legal y de seguridad a los jóvenes afectados.

Las labores de inteligencia y campo fueron dirigidas por el Primer Inspector Ángel Correa, director del Servicio de Investigación Penal, quien coordinó la ubicación y captura del sospechoso.

El caso fue notificado a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones del hecho.

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