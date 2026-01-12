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Un hombre, de 75 años de edad, identificado como Nahib El Mattar, un turista que viajó desde San Juan de Los Morros, estado Guárico, hasta el parque nacional Morrocoy, murió la tarde de este sábado 10 de enero en Cayo Mero.

El hecho, denominado por expertos como un casi-ahogamiento, ocurrió específicamente en este balneario, perteneciente al municipio Silva del estado Falcón. Tras ser rescatado del agua, el infortunado hombre fue llevado en lancha hasta el embarcadero El Cañito.

Ahogamiento en Cayo Mero

Los bomberos de Falcón, que comanda el general Paulo Zavala, recibieron en el embarcadero a esta persona de la tercera edad a la cual trasladaron a la emergencia del Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas. Estaba sin signos vitales cuando el personal médico lo examinó.

Explican los reportes que, cuando se trata de un casi-ahogamiento, la persona sobrevive a la inmersión. A pesar de sufrir dificultades respiratorias corre el riesgo de morir las horas siguientes ante posibles complicaciones, como en este caso sucedió.

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