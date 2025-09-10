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Una niña de 10 años fue víctima de una propuesta indecente, es por ello que un septuagenario quedó detenido en Puerto Cabello. El hombre quedó identificado con los apellidos Brett Urbina de 70 años.

Este le había preguntado a la menor, si esta llevaba sostenes y que le esperaría en un local comercial en la Noria. Es por ello que la pequeña salió corriendo del lugar y le contó a su mamá, la cual formuló la denuncia ante la Policía Municipal.

Septuagenario quedó detenido en Puerto Cabello

Es por ello que funcionarios policiales se presentaron en el domicilio de Brett para apresarlo. Este tuvo que ser llevado a un centro asistencial y luego al centro policial en Puerto Cabello donde permanece detenido.

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El hombre quedó a la orden del Ministerio Público de Puerto Cabello para el proceso judicial. El sujeto quien es discapacitado es muy conocido en el municipio porteño del estado Carabobo.

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