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Un septuagenario quedó detenido por presunto envenenamiento de palomas en Los Teques, estado Miranda. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encargaron del caso, ya que el sujeto se entregó de manera voluntaria.

El hombre está señalado de esparcir una mezcla de maíz con sulfato de cobre en el estacionamiento de un centro comercial en San José de Los Altos; parroquia Cecilio Acosta en el municipio Guaicaipuro.

La mezcla que el hombre colocó en el estacionamiento dejó sin vida a más de 50 palomas. El caso se dio a conocer por un video donde se muestra a las mismas agonizando. Algunas convulsionando luego de comer lo que había en el piso del estacionamiento.

Septuagenario quedó detenido por presunto envenenamiento de palomas

La identidad del hombre no fue dada a conocer en las redes sociales. Cabe destacar que el sujeto de 75 años se presentó de manera voluntaria en un comando de la PNB y dijo ser el responsable. Indicó que el motivo solo era repeler a las palomas sin causarles la muerte.

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