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Septuagenario se descompensó y cayó a los rieles del Metro de Caracas

By Redacción Carabobo
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Septuagenario se descompensó y cayó a los rieles del Metro de Caracas

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Un septuagenario se descompensó y cayó a los rieles del Metro de Caracas en la estación Chacaíto. El hecho ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana de este lunes 17 de noviembre de 2025 dijo el General Pablo Palacios de los Bomberos de Caracas.

El hombre cayó resultando de este suceso con Traumatismo Craneoencefálico y posible Fractura de Cadera, los efectivos del C.B.C. mediante técnicas especializadas realizaron el rescate del mismo.

Foto: Pablo Palacios/CBC Caracas.

Septuagenario se descompensó y cayó a los rieles del Metro de Caracas

Indicó Palacios que lograron estabilizarlo en conjunto con personal de Salud Chacao, para su posterior traslado al Hospital Universitario. Las personas colaboraron también en el rescate del hombre.

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