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Septuagenario se quitó la vida en Puerto Cabello

By Redacción Carabobo
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Un septuagenario se quitó la vida en Puerto Cabello, el hecho ocurrió en la calle Santa Bárbara entre Ayacucho y Bermúdez donde residía el abuelo. Este quedó identificado como José Bernardo Peña Márquez de 70 años.

Se desconocen las causas que llevaron a Peña a tomar esa decisión, su esposa encontró el cuerpo sin vida en la casa. Enseguida se informó a las autoridades acerca del triste hecho, quienes se presentaron hoy en horas de la mañana para hacer el levantamiento del cuerpo.

Septuagenario se quitó la vida en Puerto Cabello

También estuvieron presentes comisiones de la Policía del estado Carabobo, como de la Policía Municipal Puerto Cabello. El cuerpo sin vida de Peña Márquez fue llevado a la sede de medicina forense del municipio porteño.

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