Un septuagenario señalado de fotografiar partes intimas de una adolescente quedó detenido en Araure, estado Portuguesa. El hombre de 72 años quedó identificado como Freddy Alexis Medina.

El hecho ocurrió en una unidad de transporte público, este fue descubierto tomando fotografías con su celular a la jovencita de 15 años. La madre de la menor se dio cuenta de la acción del sujeto.

Es por ello que pidió al chófer dirigirse al Servicio de Investigación Penal de esa entidad para proceder con la denuncia. Medina quedó detenido en flagrancia por el organismo policial y quedando a la orden del Ministerio Público.

Los funcionarios policiales tomaron el teléfono del hombre, corroborando la denuncia hecha por la madre de la menor. Medina enfrentará cargos por delitos los cuales están en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

