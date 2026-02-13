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Será imputado por el Ministerio Público por solicitar fotos a una menor de edad en Carabobo

By Redacción Carabobo
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fotos a una menor de edad en Carabobo y quedó detenido

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Un hombre solicitó fotos a una menor de edad en Carabobo y será imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab hoy al mediodía.

Explicó el Fiscal Saab que fue aprehendido el sujeto José Sánchez, por los delitos de exhibición pornográfica de niños o adolescentes, amenazas y violencia Informática. Dicho delincuente a través de la red social Facebook sostuvo una conversación con una adolescente de 13 años.

Solicitó fotos a una menor de edad en Carabobo

Y bajo amenaza de muerte le solicitaba fotos íntimas y a tener relaciones sexuales. La víctima se negó y este procedió a divulgar las fotos de la menor en la referida aplicación social.

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