El central sevillano Sergio Ramos dice adiós al PSG, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, este viernes 2 de junio.

Se dio a conocer que no renovara su contrato con el PSG y no continuará en París la próxima temporada. “Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí” expresó Ramos.

El central de 37 años llegó al equipo parisino en el 2021, tras culminar su contrato con el Real Madrid; consiguiendo dos títulos de Liga y una Supercopa de Francia, pero cayendo eliminado dos veces consecutivas en octavos de Champions League, ante Real Madrid y Bayern.

“Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores” anunció el central, sin dar muchos detalles sobre su carrera.

Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.

No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Por otro lado, el club también dio a conocer que Sergio Ramos dice adiós al PSG, a través de varios comunicados en sus redes sociales. “El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos, defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera” manifestó el club.

