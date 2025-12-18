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La Serie del Caribe 2026 ya tiene una propuesta para ser sede, México propuso que el clásico de beisbol caribeño se lleve a cabo en Guadalajara. Como es conocido luego que tres países quitaran el respaldo a Venezuela que ya tenía la misma organizada para este 2026.

Guadalajara sería la propuesta ideal, esta tiene una buena afición al beisbol, como tiene buena infraestructura hotelera además de excelentes propuestas gastronómicas. Hasta ahora la Confederación de Beisbol del Caribe no ha dado respuesta al tema.

Venezuela tenía la misma para jugarla entre Caracas y Macuto, pero luego que el 2 de diciembre dieran el sí a la propuesta, 15 días después renunciaron a la misma. México estaría dispuesto a ser la sede.

Serie del Caribe 2026 ya tiene una propuesta para ser sede

Ya Guadalajara, casa de los Charros de Jalisco ya organizó el torneo en el año 2018, y los mexicanos destacaron que la misma sería un éxito si le dan el aval de organizarla. El estadio Panamericano tiene un aforo de 13 mil personas.

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