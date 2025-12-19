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Serie del Caribe será en México y lo que se sabe de la participación de Venezuela

By Redacción Carabobo
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La participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2026 que se hará ahora en México está en veremos. Guadalajara tomó el lugar de Venezuela
el estadio Monumental de Caracas iba a ser sede del clásico antillano.

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La participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2026 que se hará ahora en México está en veremos. Guadalajara tomó el lugar de Venezuela y organizará la serie, luego que esta semana, México, Puerto Rico y Dominicana se negaran a venir al país.

Venezuela estaba organizando el torneo de beisbol caribeño desde hace meses. Incluso se había hecho ruedas de prensa acerca del tema, pero esta semana tres países de la Confederación se negaron a participar si era en Venezuela.

La participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2026

México tiene pocas semanas para armar el torneo en Jalisco, México tendría dos participantes en el «clásico antillano». El campeón como el subcampeón, Venezuela hasta ahora no ha indicado el “no” a su participación.

Por otro lado, se espera que la LVBP se pronuncie próximamente acerca de su participación. Las Series del Caribe en Venezuela han sido exitosas, y se ha contado con público, esta se iba a realizar en los estadios de Caracas y Macuto.

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