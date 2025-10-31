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Azulejos acaricia el título de las Grandes Ligas 2025 mientras que Dodgers de Los Ángeles buscará forzar un séptimo juego hoy viernes a las ocho de la noche. La Serie Mundial 2025 regresa al Rogers Centre en Toronto, Canadá.

La ofensiva de Toronto hoy tiene por delante al lanzador Yoshinobu Yamamoto el cual ha sido uno de los mejores por Los Ángeles. Incluso se habla que Shohei Ohtani podría relevar hoy si así se lo pidieran.

Azulejos acaricia el título y Dodgers a forzar un séptimo juego

No será fácil el encuentro teniendo en cuenta que vienen de un día de descanso y que todo el mundo pudiera ver acción hoy o mañana si hay un séptimo juego. Hoy ambos clubes saldrán con todo.

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Azulejos a buscar el título y a terminar la temporada esta misma noche en casa, mientras que Dodgers hará todo por impedírselo. El juego será transmitido en Venezuela por la señal de IVC, canal 20 de Inter.

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