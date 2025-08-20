Compartir

En la serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, la selección de Venezuela buscará entrar a la final de este campeonato hoy mismo. El torneo de beisbol se está realizando en la ciudad de Williamsport, Pensilvania del 13 al 24 de este mes.

La selección nacional saldrá con todo hoy, ya que se medirá a la una de la tarde ante su similar de China Taipei, partido que está pautado en el en el Howard J. Lamade Stadium. Y donde ambos combinados estarán buscando salir airoso.

Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

El ganador del encuentro tendrá un boleto en la Gran Final, mientras que el perdedor tendrá una oportunidad más e irá contra el perdedor del duelo de Japón y Aruba. De esta manera se obtendrá el otro finalista en esta serie de beisbol.

Hay mucha fe en el bando venezolano para este duelo de hoy, donde esperan alcanzar el título e ir por otra final. El optimismo reina entre técnicos como en jugadores para medirse ante la selección de China Taipei.

