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Una serpiente en Lomas del Este dejó sin servicio eléctrico al urbanismo. Una boa constrictor estaba en una caseta eléctrica de Corpoelec y murió debido a una descarga. Personal de la estatal eléctrica estuvo en el lugar.

Los técnicos restablecieron el servicio eléctrico en el urbanismo ubicado al este de la ciudad. Mientras que se retiró a la serpiente fallecida, indicó el rescatista Jacobo Vidarte que no se recomienda colocar desechos sólidos en casetas eléctricas.

Serpiente en Lomas del Este dejó sin servicio eléctrico al urbanismo

Ya que esto podría atraer a roedores como a sus depredadores. Estas siempre buscan espacios cerrados como casetas eléctricas. De igual modo, de encontrar serpientes avisar de inmediato a los bomberos de su municipio.

No intente manipular a las mismas, como tampoco atacarla con piedras u objetos contundentes. Estas en tiempos de verano buscan zonas húmedas.

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