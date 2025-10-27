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Serpiente fue rescatada en el barrio 24 horas de Valencia

By Danny Valdiviezo
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Serpiente fue rescatada en el barrio 24 horas de Santa Rosa
Foto: Bomberos de Valencia.

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Danny Valdiviezo
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Una serpiente fue rescatada en el barrio 24 horas de Santa Rosa, al sur de la capital carabobeña, informaron los Bomberos de Valencia en sus redes sociales. Efectivos bomberiles llegaron al lugar y actuaron rápidamente.

Para de esta manera asegurar al oficio (serpiente) que estaba en una de las viviendas de la conocida barriada. Enseguida esta fue rescatada con éxito además de ser devuelta a su hábitat para su seguridad y resguardo.

Serpiente fue rescatada en el barrio 24 horas
Foto: Bomberos de Valencia.

Serpiente fue rescatada en el barrio 24 horas de Santa Rosa

No hubo problemas en capturar a la misma, la cual fue llevada a otra zona. “El equipo realizó la captura con éxito y el animal fue devuelto a su hábitat natural”; dijeron los funcionarios bomberiles.

“Recuerda: La aparición de reptiles es común cerca de zonas verdes o baldíos. Si encuentras un animal silvestre, no intentes manipularlo. Llama de inmediato a los a los organismos de seguridad y rescate: Bomberos de Valencia: 0424-473.91.97 o el 911”, dijo el Cuerpo de Bomberos de la capital del estado Carabobo.

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SourceBomberos de Valencia
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