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Servicio Público, adulto mayor Jesús Darío Graterol se encuentra desaparecido

By Danny Valdiviezo
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Adulto mayor Jesús Darío Graterol está desaparecido

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Danny Valdiviezo
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El adulto mayor Jesús Darío Graterol de 75 años se encuentra desaparecido en la zona de Bella Florida, zona sur de Valencia. Graterol sufre de Alzheimer y su familia espera cualquier información sobre el. Graterol vive en el sector Valle Verde II, frente a Cabel.

Adulto mayor Jesús Darío Graterol está desaparecido

Está desaparecido desde ayer 25 de diciembre de 2025. Su hija Yarelis Graterol agradece información al teléfono 0414 3591877, en Valencia estado Carabobo.

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