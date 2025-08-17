Compartir

Nuestro querido amigo y consecuente colaborador Luís Heraclio Medina, historiador y miembro de número de la Academia de Historia de Carabobo, se encuentra atravesando un delicado estado de salud.

Luis Heraclio Medina espera por tu ayuda

Es por ello que requiere la ayuda de todos para sufragar los gastos para su tratamiento. Hacemos un llamado a todos, para colaborar. Acá les presentamos los números de cuentas bancarias en las que los interesados pueden ingresar las ayudas materiales que tengan a bien realizar.

