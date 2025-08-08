Compartir

La joven Maikely Urdaneta Machado de 19 años se encuentra desaparecida, Maikely salió de Maracay rumbo a Caracas junto a su novio el pasado 2 de agosto; y hasta ahora sus familiares no han tenido noticias de su paradero.

Los familiares hicieron la respectiva denuncia ante las autoridades ya que perdieron contacto con ella. Desde el sábado llaman a su celular y el mismo está apagado, es por ello que agradecen cualquier información sobre Maikely Urdaneta.

Joven Maikely Urdaneta Machado de Maracay está desaparecida

«Ella llegó a Caracas la semana pasada, el viernes habló con su mamá por videollamada y le dijo que estaba en apartamento y se lo mostró. Lugar donde ella había estado antes, según las fotos de sus redes sociales», dijo una tía al diario La Nación.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas