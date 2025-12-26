ActualidadNacionalPortada

Servicio Público, Plutarko Guerrero espera por tu colaboración

By Danny Valdiviezo
0
56
Plutarko Guerrero

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Plutarko Guerrero necesita de la ayuda de todos para poder comprar insumos post operatorios. Cada colaboración es bien recibida por él, es por ello que espera que muchas personas puedan ayudar.

Guerrero estaba en su apartamento, ubicado en el sector La Isabelica del municipio Valencia, y el inmueble se incendió. Para salvar su vida saltó del tercer piso y ahora necesita una intervención.

Plutarko Guerrero espera por tu colaboración

Las personas que deseen ayudar a esta noble causa pueden hacerlo a través del pago móvil:

Cédula 11.058.000

Celular: 12 7045077.

Banco Venezuela.

Cada granito cuenta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cuatro venezolanos murieron en Colombia por presunta inhalación accidental de gas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEI Noticias
Artículo anterior
Adolescente señalado de abuso sexual a una joven quedó detenido
Artículo siguiente
Gobernador Lacava deseó paz y felicidad a la población durante la Navidad
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes