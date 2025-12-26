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Plutarko Guerrero necesita de la ayuda de todos para poder comprar insumos post operatorios. Cada colaboración es bien recibida por él, es por ello que espera que muchas personas puedan ayudar.

Guerrero estaba en su apartamento, ubicado en el sector La Isabelica del municipio Valencia, y el inmueble se incendió. Para salvar su vida saltó del tercer piso y ahora necesita una intervención.

Plutarko Guerrero espera por tu colaboración

Las personas que deseen ayudar a esta noble causa pueden hacerlo a través del pago móvil:

Cédula 11.058.000

Celular: 12 7045077.

Banco Venezuela.

Cada granito cuenta.

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