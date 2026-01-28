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Raúl Edgardo Araque Guillén, reconocido reportero gráfico solicita el apoyo de la ciudadanía, colegas y amigos tras sufrir un accidente. El cual compromete su salud física y su capacidad laboral.

El pasado 15 de enero, Araque sufrió una fuerte caída que le provocó una fractura en el húmero derecho. Debido a la gravedad de la lesión, los especialistas han determinado que requiere una intervención quirúrgica inmediata para la colocación de una placa anatómica inmovilizadora.

«Mucho les sabría agradecer de todo corazón toda la ayuda necesaria que me pudieran prestar en este difícil momento de mi vida», expresó el profesional. El cual laboró en distintos medios de comunicación en nuestra entidad.

Reportero Gráfico Raúl Araque Guillén espera colaboración

Aunque Raúl ya ha logrado recaudar una porción de los fondos, aún falta completar el presupuesto para entrar a quirófano. Cada aporte, por pequeño que parezca, suma para su pronta recuperación.

Si deseas colaborar con esta causa, puedes hacerlo a través de los siguientes datos de Pago Móvil:

* Banco: Bancamiga (0172)

*C.I: 14.267.825

* Teléfono: 0412-1851388

* Titular: Raúl Edgardo Araque Guillén

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