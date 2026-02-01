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Servicios consulares de República Dominicana y Venezuela se reactivan

By Redacción Carabobo
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Servicios consulares de República Dominicana y Venezuela se reactivan - ataque terrorista en Pakistán

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Los servicios consulares de República Dominicana y Venezuela se reactivan, el trabajo conjunto entre ambas naciones está de vuelta. La información la dio a conocer el ministro Yván Gil en sus redes sociales.

Resaltó Gil que las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana informan a la opinión pública que, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar los trabajos consulares.

Servicios consulares de República Dominicana y Venezuela se reactivan

Esto para atender las respectivas comunidades. Así mismo ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas, reactivar la conexión aérea entre ambos países.

Los vuelos de ambas naciones estarán activos dentro de uno días, como es conocido hay una gran hermandad entre ambas naciones.

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SourceCanciller Yván Gil
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