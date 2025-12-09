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Una mujer de 69 años falleció por explosión de gas en un apartamento en La Guaira. El hecho ocurrió hoy 9 de diciembre de 2025, en las Residencias Humboldt cerca de las 5 y media de la madrugada.

La dama quedó identificada como Lourdes Rosas de 69 años de edad, se levantó como acostumbraba a diario a hacer su café, cuando encendió la luz explotó la cocina; falleciendo en el acto.

El hermano de la dama fallecida dijo que el edificio tiene gas directo y que abrieron la bombona en horas de la noche sin avisar. Indicaron que esta es la tercera vez que ocurre eso en la residencia.

Sexagenaria falleció en explosión por fuga de gas en un apartamento en La Guaira

Como se conoció de varios casos de personas que han tenido problemas con el gas. Los representantes de PDVSA Gas como los bomberos indicaron que la manguera de la cocina estaba roída como también una de las hornillas estaba abierta.

Los vecinos dijeron que escucharon un estruendo en horas de la madrugada en el piso 2. Es por ello que enseguida avisaron a los bomberos que se presentaron al sitio. El cadáver de la mujer fue retirado del lugar y llevado a un centro de medicina forense.

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