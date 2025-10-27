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Sexagenaria falleció tras ser arrollada en Maracay

By Redacción Noticias24Carabobo
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Sexagenaria falleció tras ser arrollada por una moto en Maracay
Foto: referencial, avenida Bolívar de Maracay/Kurucuteando.

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Una sexagenaria falleció tras ser arrollada por una moto en Meracay, estado Aragua, a la altura de la avenida Bolívar cerca del centro comercial Pacífico. La dama quedó identificada como Moraima Tibisay Arellano Ochoa de 68 años de edad.

La mujer fue arrollada por un sujeto que venía en una moto, las personas llamaron al 911 y fue trasladada al Hospital Central de Maracay. El hecho ocurrió el sábado en horas de la tarde, Arellano fue auxiliada y llevada a la emergencia del centro de salud.

Sexagenaria falleció tras ser arrollada por una moto en Maracay

La dama se disponía a cruzar la calle cuando el motorizado la encontró en la vía. A las 6:30 de la tarde del sábado la abuela falleció dijeron los médicos de guardia del Hospital. El sujeto que venía en moto se pudo conocer que quedó lesionado.

Funcionarios de tránsito terrestre se encargan de las averiguaciones del caso que enlutó un hogar en Maracay.

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SourceDiario El Siglo/Maracay
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