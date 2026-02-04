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Una sexagenaria falleció tras ser atacada por su pareja en La Guaira, el lamentable hecho ocurrió en el sector de Osma en la parroquia Caruao. Como Marisol Castillo de 60 años quedó identificada la mujer.

Esta fue acuchillada por su pareja, Oscar Brito de 52 años, el hecho causó conmoción en esa zona del litoral central. Brito al ver que la mujer estaba muerta, decidió quitarse la vida en el lugar.

Sexagenaria falleció tras ser atacada por su pareja en La Guaira

Al lugar llegaron funcionarios de la policía científica a realizar el levantamiento del cadáver como a iniciar las respectivas investigaciones. Un hermano de Castillo encontró los dos cuerpos sin vida en la vivienda.

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Este informó a las autoridades del hecho, el cadáver de la dama se encontraba tendido en el piso de la misma. El hombre hirió a la mujer en el cuello como a la altura del abdomen, la mujer forcejeó con el hombre y logró herirlo con el mismo cuchillo.

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