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Efectivos militares pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (Gnb) lograron la detención de un sujeto, de 50 años de edad, quien mantuvo en cautiverio durante ocho años a una sexagenaria en una vivienda situada en el sector El Parral Norte, parroquia Chiquinquirá en el municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia.

El sujeto fue identificado como Manuel Segundo Rosales, quien tenía en cautiverio y bajo amenazas de muerte a Nery Ríos, de 60 años de edad. El operativo que permitió el rescate de la mujer, fue realizado en trabajo mancomunado con funcionarios del Cuerpo de Policía nacional Bolivariana (Cpnb).

Las autoridades tras recibir la denuncia sobre el cautiverio de la sexagenaria, conformaron una comisión y activaron un despliegue de búsqueda y escudriñamiento que permitió la ubicación de la vivienda donde se encontraba la víctima, quien ya fue devuelta a sus familiares. El caso fue puesto a la orden del MP.

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