Sexagenario con amplio historial delictivo capturado en Barquisimeto hurtando una batería

15
Sexagenario con amplio historial delictivo

Un sexagenario con amplio historial delictivo fue capturado en Barquisimeto cuando estaba hurtando una batería de vehículos. La información fue dada a conocer por la PNB de la capital larense.

Durante investigaciones de campo llevadas a cabo en la parroquia Concepción de la ciudad de Barquisimeto, relacionadas a un presunto hurto denunciado en redes sociales: fue detenido un ciudadano de 61 años de edad.

Por el delito de resistencia a la autoridad quien tomo actitud agresiva y evasiva en el momento en qué se realizaban las averiguaciones; cabe destacar que al momento de ser entrevistado manifestó haber cometido el hurto bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Sexagenario con amplio historial delictivo

Este ciudadano a quien se le incautó una batería de vehículo posee una serie de registros policiales por los delitos de extorsión; robo genérico común hurto genérico común, porte ilícito de arma de fuego, reventa de productos, entre otros.

El hombre cuya identidad no fue revelada por la PNB, quedó a la orden del Ministerio Público.

