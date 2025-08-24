Compartir

Un sexagenario con amplio historial delictivo fue capturado en Barquisimeto cuando estaba hurtando una batería de vehículos. La información fue dada a conocer por la PNB de la capital larense.

Durante investigaciones de campo llevadas a cabo en la parroquia Concepción de la ciudad de Barquisimeto, relacionadas a un presunto hurto denunciado en redes sociales: fue detenido un ciudadano de 61 años de edad.

Por el delito de resistencia a la autoridad quien tomo actitud agresiva y evasiva en el momento en qué se realizaban las averiguaciones; cabe destacar que al momento de ser entrevistado manifestó haber cometido el hurto bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Sexagenario con amplio historial delictivo

Este ciudadano a quien se le incautó una batería de vehículo posee una serie de registros policiales por los delitos de extorsión; robo genérico común hurto genérico común, porte ilícito de arma de fuego, reventa de productos, entre otros.

El hombre cuya identidad no fue revelada por la PNB, quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas