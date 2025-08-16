sábado, agosto 16, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

By Redacción Noticias24Carabobo
0
20
Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre de aproximadamente 65 años, que se encontraba en situación de calle, fue hallado sin vida el viernes, 15 de agosto, en horas de la tarde dentro de una boca de alcantarilla en el sector 2 de La Torrentera, parroquia El Valle.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del hecho a través de su cuenta en Instagram.

Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

El cuerpo fue encontrado a unos cinco metros de profundidad en una alcantarilla. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar y, utilizando técnicas de rescate especializadas, lograron extraer el cadáver.

La víctima no presentaba signos vitales al momento del hallazgo. Las autoridades activaron una comisión del Cicpc, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y de iniciar las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Se hacía pasar por funcionario de la PNB y quedó detenido

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Nacional
Artículo anterior
Nancy de Lacava premió a los ganadores del I Salón Nacional de Ilustración Carabobo 2025
Artículo siguiente
PNB rescata a una adolescente secuestrada por su pareja
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital