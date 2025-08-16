Compartir

Un hombre de aproximadamente 65 años, que se encontraba en situación de calle, fue hallado sin vida el viernes, 15 de agosto, en horas de la tarde dentro de una boca de alcantarilla en el sector 2 de La Torrentera, parroquia El Valle.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del hecho a través de su cuenta en Instagram.

Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

El cuerpo fue encontrado a unos cinco metros de profundidad en una alcantarilla. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar y, utilizando técnicas de rescate especializadas, lograron extraer el cadáver.

La víctima no presentaba signos vitales al momento del hallazgo. Las autoridades activaron una comisión del Cicpc, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y de iniciar las averiguaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.