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Un sexagenario fue capturado en Caracas tras estar señalado de asesinar a un sujeto. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC. Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

En el sector El Mulatal, parroquia Sucre, municipio Libertador del Distrito Capital, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste; del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Bladimir Varela Caicedo (65).

Por ser el responsable del homicidio de Richard Manuel Martínez Pérez (27). Las experticias técnico científicas y las entrevistas realizadas por la comisión policial determinaron que la víctima y el victimario sostuvieron una acalorada discusión en la parroquia Sucre.

Sexagenario fue capturado en Caracas tras asesinar a un hombre

La cual se originó debido a que presuntamente Martínez le había hurtado unos objetos de valor de su vivienda. En medio del altercado, Varela sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó una herida punzo penetrante en el pecho a Martínez.

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Quien inmediatamente fue trasladado al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia, donde ingresó sin signos vitales. Cabe destacar que Varela, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, presentaba dos registros policiales por robo de vehículo y hurto genérico.

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