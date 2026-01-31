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Un sexagenario fue encontrado sin vida en Cagua, estado Aragua en avanzado estado de descomposición. Funcionarios del CICPC iniciaron las investigaciones de la muerte de Rafael Alfonso Cerviliano Álvarez de 63 años.

Este fue localizado sin vida dentro de su vivienda en la urbanización Altos de Corinza en Cagua, municipio Sucre. Los vecinos del sector indicaron sobre los malos olores que salían de la casa número 13-A-08.

Sexagenario fue encontrado sin vida en Cagua

Los funcionarios se encargaron del levantamiento de la identificación como el traslado cadáver hasta la sede de medicina forense ubicada en Caña de Azúcar al norte de la Gran Maracay; en el estado Aragua.

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Como se espera por los resultados de la autopsia de rigor para dar con las causas de muerte del hombre de 63 años de edad. No se sabe si este vivía solo en la vivienda o compartía la misma con un familiar.

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